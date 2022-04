Isola dei Famosi, Ilona provoca Lory Del Santo: “Spero che non nasca una scintilla tra Marco e Licia”

Non finiscono i battibecchi all'Isola dei Famosi: l'ultimo ha coinvolto Ilona e Lory Del Santo, stuzzicata da Cicciolina per il rapporto tra Marco e Licia.

Lory Del Santo aveva presentato il suo fidanzato al grande pubblico prendendo parte all’avventura in Sud America con Pechino Express, il famoso programma capitanato da Costantino Della Gherardesca. Non solo: i due sono stati frequentatori dei salotti del gossip nostrano, come possono confermare i fan di Barbara D’Urso.

Marco Cuculo, il giovane compagno di Lory Del Santo, appare molto legato all’ex soubrette e insieme hanno deciso di mettersi in gioco in un’altra avventura. Sono volati in Honduras, scoprendo ogni giorno le difficoltà dell’Isola dei Famosi. L’ultima è puro pettegolezzo: Ilona stuzzica Lory e i fan del programma non hanno fatto passare inosservata la provocazione.

Isola dei Famosi, Ilona stuzzica Lory

Polemiche e litigi, come le critiche nei confronti di Guendalina Tavassi, sono ormai quotidiane all’Isola dei Famosi.

Un nuovo battibecco ha coinvolto Lory e Ilona, accusata dalla prima di essere senza cuore. Tra le due il clima sembra essere più disteso, ma non mancano le frecciatine.

Prima ha parlato di Nicolas Vaporidis, commentando: “Io non vorrei essere la moglie di Nicolas, per carità di Dio. Non fa per me“. Poi parla di Marco Cuculo: “Bisogna vedere poi con Licia.

Guarda, io ho visto quel che ho visto. Non vorrei, spero che non nasce una scintilla tra di loro. Ho detto dentro di me: “Che faccio? Glielo racconto io a Lory o non glielo racconto a Lory?” Va beh, dormi tranquilla: non ti preoccupare“.