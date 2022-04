Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis si sente male durante la prova del Girarrosto. Come sta l'attore?

Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si è sentito male. L’attore di Notte prima degli esami ha avuto un malore subito dopo la prova del Girarrosto. Come sta il naufrago?

Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis si sente male

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto andare in scena per la prima volta in questa edizione la prova del Girarrosto. A contendersi la vittoria sono stati Nicolas Vaporidis e Roger Balduino. I due naufraghi si sono sfidati ad armi pari, tanto che entrambi hanno resistito per più di 3 minuti. Fino alla fine, l’attore sembrava essere in vantaggio, soprattutto per la posizione assolutamente salda, poi il risultato si è capovolto.

Nicolas ha mollato la presa ed è caduto in acqua, facendo vincere Roger. Poco dopo, l’inviato Alvin ha annunciato che Vaporidis si era sentito male.

Le prime parole di Nicolas dopo il malore

“Non si è sentito bene dopo il Girarrosto, adesso sta facendo dei controlli. Tra poco tornerà qui con noi“, ha annunciato Alvin. Dopo circa 30 minuti, Nicolas è tornato in Palapa, con il volto ancora provato. Ilary Blasi, appena l’ha visto, ha dichiarato: “Eccolo è tornato tra noi! Come stai tutto bene vero? Sono contenta, allora andiamo avanti con le nomination”.

Vaporidis, più per tranquillizzare i suoi familiari che per altro, ha ammesso:

“Sto meglio, non voglio che mia madre si preoccupi. Mamma tranquilla che sto meglio mi sono ripreso adesso“.

Alvin ringrazia i medici dell’Isola dei Famosi

Prima di mettere fine alla diretta dell’Isola dei Famosi, Alvin ha voluto ringraziare i medici del reality, presenti in Honduras h24.

Ha dichiarato:

“Un saluto anche a tutti i dottori che sono qui. Noi abbiamo un’equipe di medici validissima, Marco Scarcia, la dottoressa Chang, sono tanti. Stanno controllando Nicolas ed è in buone mani state sereni”.

Nicolas Vaporidis sta bene, anche perché l’intervento dei medici è stato immediato, per cui familiari e fan possono stare tranquilli.