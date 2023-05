Isola dei Famosi, Paolo Noise colto da un malore: è stato soccorso dai medici e ricoverato

Portato via dalla spiaggia e ricoverato per una flebo: lo speaker radiofonico Paolo Noise è stato colto da un malore improvviso durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Cominciano i problemi tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Stavolta i problemi non riguardano litigi e battibecchi tra i protagonisti della nuova edizione condotta da Ilary Blasi ma questioni di salute. Dall’inizio dello show, sono stati diversi i malori insorti a seguito di giornate trascorse all’insegna degli stenti imposti dal reality. In questo contesto, tra i primi a “cadere” è stato Paolo Noise, in gara con il collega Marco Mazzoli.

Nelle ultime ore, lo speaker radiofonico ha avuto un mancamento ed è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la spiaggia. L’indiscrezione è stata comunicata da alcuni colleghi dello Zoo di 105, trasmissione di cui Noise è uno dei volti principali insieme a Mazzoli. In merito all’accaduto, sul gruppo Telegram dedicato al programma radio, hanno cominciato a circolare notizie che riguardavano problemi di salute per il 49enne. A fare chiarezza ci avrebbe pensato uno dei colleghi del naufrago, Fabio Alesi, che ha spiegato che lo speaker ha avuto un mancamento dovuto alla fame e alla stanchezza. Per questo motivo, è stato soccorso e portato via dai medici.

Gli aggiornamenti del compagno di squadra Mazzoli

Nel corso del daytime, poi, sono stati dati alcuni aggiornamenti sulla situazione. Mazzoli, infatti, ha dichiarato: “Oggi Paolo purtroppo è stato male. Tra l’altro sfortuna pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino bellissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e lui. E invece quando è arrivato il barchino, lui non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly”.

“Purtroppo Paolo è ricoverato, ma qua vicino”, ha aggiunto Mazzoli. “Non è andato all’ospedale. Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok”.