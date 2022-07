Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni si sono ritrovati dopo la fine dell'Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi è finita con la vittoria di Nicolas Vaporidis. In questi mesi si sono creati legami forti, tanto che la reunion avvenuta nelle ultime ore ha letteralmente conquistato i fan.

Isola dei Famosi, reunion: Edoardo, Carmen, Nicolas e Alessandro di nuovo insieme

La sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, finita una settimana fa, si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis. I finalisti di questa edizione sono già tornati in Italia, alla loro vita di sempre. In Honduras, però, è nato un legame davvero speciale tra Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, tanto che hanno deciso di fare presto un tatuaggio insieme in ricordo di questa esperienza.

In questi giorni c’è stata una bellissima reunion, che ha conquistato i fan della trasmissione. Nicolas, Edoardo, Carmen e Alessandro si sono rivisti per la prima volta e hanno trascorso una serata insieme, testimoniando tutto sui social network.

Una grande amicizia

Tra i concorrenti di questa edizione è nata una grande amicizia. Nicolas Vaporidis in più occasioni ha svelato che non avrebbe mai voluto una finale senza l’amico Edoardo Tavassi, ma finalmente si sono ritrovati e hanno trascorso una divertente serata tutti insieme.

In questi giorni Carmen Di Pietro, presente alla reunion, ha svelato che quando era su Playa Sgamada con Mercedesz Henger ha incontrato una naufraga dell’edizione spagnola e le ha preso i cocchi.