Francesca Bergesio, vincitrice di Miss Italia 2023, si è ritrovata vittima di un infortunio durante le riprese dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi.

L’annuncio del dolore e della rinuncia

Durante una delle prove del programma, la giovane è caduta e ha riportato una microfrattura alla gamba, costringendola a lasciare l’Honduras e rientrare in Italia. Attraverso i suoi profili social, Francesca ha condiviso con i suoi follower l’esito degli esami ospedalieri, che hanno evidenziato la microfrattura alla tibia. La ragazza ha spiegato di dover rimanere a riposo per circa un mese, senza fare sforzi, a causa dell’infortunio. Esprime il suo dispiacere per aver dovuto abbandonare l’avventura sull’Isola dei Famosi, ammettendo che accettare e metabolizzare la situazione non è affatto semplice. Nonostante le difficoltà, Francesca si mostra sorridente in una fotografia condivisa sulle sue storie Instagram, seduta sul divano con le stampelle e un tutore alla gamba.

Un ringraziamento speciale

La ex naufraga ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che l’hanno sostenuta e seguita durante la sua esperienza sull’Isola dei Famosi. Rivolge un pensiero speciale al programma stesso, ringraziandolo per l’esperienza unica vissuta e per averle permesso di staccare la spina dalla frenesia della vita quotidiana.

Progetti futuri

Nonostante l’imprevisto, Francesca Bergesio guarda al futuro con ottimismo. Dopo aver conquistato il titolo di Miss Italia nel 2023, sono attesi sicuramente altri progetti e opportunità professionali per la giovane vincitrice.