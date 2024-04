Isola dei Famosi, Pietro contro i naufraghi: volano paroloni

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli si è scagliato contro i naufraghi, utilizzando anche parole pesanti. A prendere le difese dell’aspirante poeta Vladimir Luxuria.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata scoppiettante soprattutto quando Pietro Fanelli si è scagliato contro gli altri naufraghi. Questi ultimi lo hanno nominato quasi all’unanimità e lui ha reagito con il solito atteggiamento strafottente:

“Sono felice di stare in nomination perché non voglio più vedere gente morta di fame e di fama “.

Le parole di Pietro, assolutamente fuori luogo visto che lui è il primo “morto di fame e di fama“, non sono state ammonite dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi. Anzi, divertita, Vladimir gli ha assegnato una prova:

Pietro, contento di poter stare senza i naufraghi, ha esclamato:

“Sono felice perché io non ci volevo stare con loro, me ne sarei stato comunque per i fatti miei. Sono deluso e stanco mi manca la mia donna, non voglio stare con affamati di fama“.