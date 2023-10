Volantini a nord di Gaza per i civili: Israele li considererà come terroristi se non evacuano. La smentita di Tel Aviv.

L’aviazione israeliana è accusata di aver diffuso volantini su Gaza: «Se non vi spostate a sud, potreste essere considerati complici di Hamas».

Volantini su Gaza: cos’è successo

Il mistero dei volantini lasciati cadere dall’aviazione israeliana su Gaza. Sabato 21 ottobre, i civili della parte nord della Striscia di Gaza farebbero stati vittima di una “pioggia” di fogli contenenti un chiaro avvertimento: se non vi spostate a sud, potreste essere considerati complici dei terroristi.

Ma non solo. Come riporta l’agenzia Reuters, la comunicazione sarebbe stata mandata ai cittadini locali anche come messaggio audio via cellulare. Di seguito la traduzione fornita:

«Allarme urgente per i residenti di Gaza. La vostra presenza a nord di Wadi Gaza mette a rischio la vostra vita. Chiunque scelga di non lasciare la zona nord di Gaza per spostarsi a sud di Wadi Gaza potrebbe essere identificato come complice di un’organizzazione terroristica».

La smentita di Israele

Una situazione spiacevole, che Israele però ha subito voluto precisare. Non è stata smentita la paternità dei volantini – inequivocabile, dato il logo stampato delle Forze di difesa israeliane (Idf) – ma è stata contestata la traduzione fornita dai media: