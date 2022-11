Repellenti naturali: come tenere lontane le cimici di casa

Con i giusti repellenti naturali, quale aglio, sapone di Marsiglia od olio di Neem, si allontanano le cimici da casa e dal balcone.

Per allontanare insetti come le cimici che, quest’anno, si stanno diffondendo a macchia d’olio, si tende a usare prodotti come gli insetticidi che non sono mai la soluzione migliore. Per poterle scacciare da casa o dal giardino, i repellenti naturali sono il metodo alternativo migliore per questi insetti, ma anche per altre specie.

Repellenti naturali cimici

Che si tratti della specie asiatica o la classica di colore verde, le cimici rappresentano davvero una piaga, man mano che le temperature si abbassano. Questo insetto volante compare nelle case o in giardino, ma anche negli orti, disturbando e infastidendo con il suo ronzare e sbatacchiare praticamente ovunque.

Sebbene siano innocue per l’essere umano, sono alquanto moleste e disturbatrici. Entrano in casa perché sono alla ricerca di calore da cui si riparano dalle giornate e temperature fredde del periodo e anche per trovare cibo che, non sempre, riescono ad avere per nutrirsi e continuare la sopravvivenza. Per allontanare questi insetti, non solo dalla propria casa e dal giardino, consigliamo di affidarsi a rimedi naturali.

Da questo punto di vista, i repellenti naturali sono considerati il miglior rimedio per liberarsi in maniera salutare per tutti delle cimici che invadono e infestano la casa. Sono metodi e soluzioni assolutamente valide ed efficaci che non causano danni né all’insetto, ma neanche agli esseri umani o animali domestici che vivono con noi.

Gli insetticidi o veleni che si trovano in commercio non sono mai la giusta soluzione da adottare quando bisogna eliminare le cimici. Questi prodotti, per quanto efficaci, sono sicuramente dannosi e deleteri per chiunque e non aiutano in maniera efficace a liberarsi di questi esseri. i repellenti naturali hanno la loro giusta funzione e sono validi aiuti.

Repellenti naturali cimici: quali sono

Ci sono infatti dei repellenti naturali a base di ingredienti che non sono dannosi e permettono di liberarsi delle cimici in modo rapido, ma efficace al tempo stesso. Si consiglia di sceglierli con la giusta attenzione perché alcuni di questi metodi sono intollerabili per questi insetti per cui tendono ad allontanarsene rapidamente.

Il sapone di Marsiglia è considerato uno dei metodi maggiormente efficaci da usare. Basta diluire alcune scaglie in un po’ di acqua per poi vaporizzare questo composto che si è creato nei luoghi di ingresso di questi insetti, quindi porte e finestre da dove entrano maggiormente. SI può anche lavare il bucato con questo prodotto che emana un odore sgradevole per questi insetti per cui se ne allontanano.

Lavare i panni con il sapone di Marsiglia impedisce alle cimici di posarsi sul bucato steso ad asciugare e quindi ritrovarle in casa. L’aglio che emana un odore ancora più intenso e sgradevole, è un altro rimedio gettonato per questi insetti, poiché le tiene lontano. Basta metterne alcuni spicchi vicino alle porte o nei pressi delle zanzariere per scacciarle immediatamente.

Alcune erbe aromatiche come la menta da far crescere nel giardino o anche sul davanzale di casa le allontana poiché non tollerano questo profumo. Ci sono poi altri repellenti naturali che funzionano bene per le cimici come l’olio di Neem o anche altri oli essenziali che hanno la stessa efficacia e donano ottimi risultati evitando così l’invasione delle cimici.

Repellenti naturali: miglior prodotto

Oltre ai repellenti naturali, vi è un altro prodotto considerato il migliore in questo campo che le allontana non permettendo neanche di farle avvicinare a casa. Si tratta di un dispositivo quale Ecopest Home, un repellente tecnologico che sfrutta la presenza degli ultrasuoni per scacciarle immediatamente.

Una soluzione vincente ed efficace, come testimoniano anche gli stessi consumatori. Permette di proteggere la famiglia e gli animali domestici in modo sicuro e sano garantendo un ambiente privo dalle cimici o da altri insetti. Questo repellente tecnologico funziona bene anche con altri insetti quali zanzare, blatte, compreso i roditori.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula piccola, non ingombrante, considerando le dimensioni compatte del prodotto, ma molto potente in grado di coprire spazi molto grandi fino a 250 metri quadrati e fornendo la massima protezione possibile. Un metodo alternativo ai pesticidi e ad altri prodotti dannosi, ecologico perché non si alimenta a batterie, ma basta semplicemente collegarlo alla presa elettrica affinché eserciti la sua funzione.

Quando è in funzione non emette nessun odore, sicuro al punto da collegarlo anche nella stanza dei bambini. Silenzioso, quindi non causa fastidi o rumori molesti.

Per diffidare delle imitazioni e ordinare così un prodotto che sia originale ed esclusivo, bisogna collegarsi al sito ufficiale di Ecopest Home, lasciare i dati nel modulo e attendere la chiamata dell'operatore che andrà a confermare il vostro acquisto. Un dispositivo in promozione al costo di 49,90€ per due confezioni anziché 98 con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna che avviene in 1-2 giorni lavorativi.

