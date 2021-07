È tedesco l'arbitro designato per la semifinale tra Italia e Spagna. Precedenti favorevoli con il direttore di gara, ma non mancano le polemiche.

L’attesa è finita. Sarà Felix Brych, arbitro tedesco, a dirigere l’affascinante semifinale tra Italia e Spagna che si svolgerà a Wembley, Londra, martedì 6 luglio 2021 alle ore 21:00. Il direttore di gara arbitrerà insieme ai suoi connazionali Borsch e Lupp, al Var sempre il tedesco Marco Fritz, come quarto uomo Karasev.

In questa edizione degli Europei ha già diretto 4 partite.

Italia-Spagna: chi è l’arbitro designato per la semifinale degli Europei. Il profilo dell’arbitro

Felix Brych, classe 1975, nato a Monaco di Baviera, è tra gli arbitri più stimati nel circuito calcistico internazionale. Inizia ad arbitrare nel 1999 e dal 2007 viene designato dalla FIFA come arbitro internazionale, raggiungendo il grado di arbitro Elite UEFA nel 2009. L’arbitro tedesco è inoltre laureato in giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato.

Italia-Spagna: chi è l’arbitro designato per la semifinale degli Europei. I trascorsi

L’arbitro tedesco è già noto alla Nazionale italiana e a quella spagnola, in quanto vi è un precedente che risale al 6 ottobre 2016. Felix Brych, in quell’occasione, era stato desiganto come direttore di gara per il match Italia-Spagna allo Juventus Stadium valido per qualificazioni ai mondiali del 2018, ai quali l’Italia purtroppo non partecipò.

In quel’occasione la partita terminò con un pareggio: 1-1. La prima rete fu realizzata dalla Spagna e successivamente l’arbitro assegnò un rigore al minuto 82 messo a segno da Daniele De Rossi. Un ulteriore trascorso tra la Nazionale italiana e l’arbitro risale a settembre del 2020, in occasione di Italia-Olanda, vinta 1 a 0 dall’Italia. Non vi sono quindi particolari ricordi o episodi negativi legati al tanto stimato arbitro. È noto invece in maniera negativa ai tifosi juventini. Felix Brych ha infatti arbitrato la finale di Champions League nel 2017, disputata a Cardiff tra Juve e Real Madrid, che vide i bianconeri sconfitti per 4 a 1.

Italia-Spagna: chi è l’arbitro designato per la semifinale degli Europei. Lo scetticismo

Sebbene Felix Brych sia un arbitro molto stimato anche per la sua imparzialità, non tutti condividono questo pensiero, dicendosi addirittura preoccupati. Paolo Ziliani, ex difensore italiano, dice di fare attenzione al direttore di gara. Per spiegare il suo punto di vista, ha infatti postato sul proprio profilo twitter alcuni esempi che fanno riferimento a delle gare dirette dall’arbitro tedesco durante questa edizione degli Europei. L’ex calciatore ha sottolineato come il direttore di gara sia stato morbido, durante l’ottavo di finale tra Belgio e Portogallo, nei confronti di alcuni difensori portoghesi che avrebbero meritato di essere espulsi, arrivando a definire il suo arbitraggio completamente disastroso ed indecente.