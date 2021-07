Italia-Belgio si deve rigiocare: la petizione con migliaia di firme

La partita Italia-Belgio si deve rigiocare. Questo è quello che è stato chiesto con una folle petizione che ha ottenuto migliaia di firme.

Italia-Belgio: la petizione per rigiocare la partita

L’Italia è nelle semifinali dei campionati Europei e dovrà affrontare la Spagna a Wembley. La partita è prevista per martedì prossimo. Si tratta di una qualificazione meritata, dovuta ad una forte superiorità contro il Belgio, ottenuta con le reti di Barella e Insigne. Nonostante questo, in tanti hanno deciso di mettere in discussione la vittoria azzurra, lanciando una petizione che ha già ottenuto 3.000 firme. Lo scopo assurdo è quello di chiedere di rigiocare la partita di Monaco di Baviera.

Italia-Belgio: la motivazione della petizione

Una petizione che sa un po’ di follia. “Rigiocare contro l’Italia per perdere di nuovo” si legge nella seconda parte della petizione. Una motivazione decisamente strana, che è stata più volte motivata. “Abbiamo perso contro i più forti, l’obiettivo è dimostrare quanto fossero davvero più forti” è stato sottolineato. Da queste parole si comprende che non c’è nessuna volontà seria di mettere in discussione il successo degli azzurri, ma si tratta semplicemente di una presa in giro ai francesi, che avevano a loro volta lanciato una petizione.

Avevano chiesto di rigiocare la partita persa ai rigori contro la Svizzera.

Italia-Belgio: le folli petizioni

I tifosi della Nazionale di Deschamps avevano dichiarato che la parata decisiva di Sommer in occasione del rigore di Mbappé era irregolare. Per questo hanno ritenuto fosse da ripetere, visto che il portiere aveva staccato entrambi i piedi dalla linea della porta nel momento in cui il pallone era partito. Questa circostanza è stata smentita dal VAR, con la conseguenza che la petizione richiesta è stata del tutto nulla. Ovviamente lo è anche quella per rigiocare Italia-Belgio, che ha una motivazione davvero assurda e puntata a prendere in giro i tifosi francesi. Si tratta di petizioni davvero folli, che vengono creati da tifosi davvero molto presi dalle partite degli Europei, ma anche un modo per divertirsi con qualcosa di diverso. In realtà il successo degli azzurri è completamente meritato, così come la semifinale che andranno a giocare.