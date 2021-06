La partita di Euro 2020 Belgio-Portogallo si è conclusa con il trionfo dei “diavoli rossi”: il Belgio, quindi, competerà contro l’Italia ai quarti di finale.

Euro 2020, il Belgio batte il Portogallo con 1-0 e va ai quarti di finale contro l’Italia

La partita degli ottavi di finale di Euro 2020 Belgio-Portogallo, disputata nella serata di domenica 27 giugno presso lo Estadio Olímpico de la Cartuja di Siviglia, si è conclusa con la vittoria del Belgio e un risultato di 1-0.

In questo modo, i “diavoli rossi” accedono di diritto ai quarti di finale e dovranno prepararsi al confronto con l’Italia, che si è qualificata dopo la vittoria contro l’Austria con 2-0, conquistata sabato 26 giugno.

Euro 2020, il Belgio batte il Portogallo con 1-0: le dinamiche della partita

La competizione Belgio-Portogallo si è sviluppata all’insegna della parità tra le due squadre: dopo un iniziale vantaggio dei “diavoli rossi”, gli equilibri di gioco sembravano essersi capovolti a favore dei lusitani che, dopo aver più volte arginato i tentativi del Belgio, erano riusciti a prendere il possesso della palla. Il testa a testa tra la nazionale belga e quella portoghese si è protratto quasi fino allo scadere del primo tempo.

Il gol che ha decretato il trionfo del Belgio sul Portogallo, infatti, è stato segnato da Thorgan Hazard al 42esimo minuto del primo tempo. Nonostante gli svariati tentativi compiuti dal Portogallo, campione in carica degli Europei, e le due opportunità di segnare il gol del pareggio, poi, la nazionale portoghese di Fernando Santos non è riuscita a ribaltare il risultato del primo tempo ed è stata costretta a concludere la sua avventura con Euro 2020 con il match di domenica 27 giugno.

Euro 2020, il Belgio batte il Portogallo con 1-0: il match contro l’Italia

Il successo del Belgio nel match disputato contro la nazionale che, nel 2016, si è accaparrata la vittoria degli Europei 2021 porta i “diavoli rossi” verso i quarti di finale. In questa circostanza, la nazionale belga dovrà sfidare gli Azzurri di Roberto Mancini.

La prossima competizione che porterà in campo l’Italia con la partita Belgio-Italia è fissata in calendario per il prossimo venerdì 2 luglio alle ore 21:00 e verrà ospitata presso lo stadio Allianz Arena, situato nel quartiere di Fröttmaning, nella periferia settentrionale di Monaco, in Germania.