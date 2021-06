Euro 2020, aggredita l’inviata del Tg1 Valentina Bisti: la giornalista ha raccontato la sua disavventura sul suo account Instagram

Deprecabile episodio a margine di Euro 2020, con Valentina Bisti, inviata del Tg1, che ha denunciato di essere stata aggredita da un gruppo di tifosi mentre tentava di realizzare un servizio sulla kermesse calcistica. Purtroppo gli episodi di aggressioni violente e scalmane varie contro gli operatori dell’informazione non sono affatto rari.

A denunciare il fatto è stata la stessa giornalista, volto molto noto della Rai, che ha pubblicato due foto dei momenti concitati in cui si sarebbe verificato il fatto. Ma cosa è accaduto? Semplicemente che la Bisti aveva chiesto ad un gruppo di tifosi di allontanarsi un po’ e di non farle ressa intorno mentre realizzava quel servizio.

Euro 2020, aggredita Valentina Bisti durante un tentativo di collegamento

Servizio che di fatto le era assolutamente impossibile realizzare dato che i tifosi l’avevano praticamente sommersa con il gelato in mano.

Ecco il racconto fatto dalla Bisti sul suo account Instagram in merito a quei momenti concitati: “Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera”.

Euro 2020, aggredita l’inviata del Tg1 Bisti: il racconto di quei minuti

La giornalista a quel punto, mezza inghiottita da un calca di mani e volti urlanti, ha chiesto ai tifosi di allontanarsi, ma alcuni di loro l’avrebbero insultata e addirittura inseguita. Ha spiegato ancora la Bisti, che pochi giorni fa era stata protagonista di un altro episodio poco piacevole: “Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni. Il primo collegamento è saltato. Allora mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv”.

Euro 2020, aggredita Valentina Bisti: “Peccato, ho visto anche tanta bella gente”

Poi l’epilogo: “Alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto”. La Bisti è un volto molto noto dei canali Rai dal 2001. Viene dalla squadra affidabilissima di Tg2 Costume e società, poi è passata al Tg1 conducendo l’edizione delle 16.30 e delle 13.30 del telegiornale. Nel 2017 è stata conduttrice di UnoMattina Estate con Tiberio Timperi. Insieme a Roberto Poletti, ha condotto anche l’edizione autunnale del programma nel corso della stagione televisiva 2019/2020.