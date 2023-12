Quando prende la parola, il CT dell’Italia Luciano Spalletti non è mai banale. Intervenuto ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in corso a Roma, il tecnico ha parlato anche dei suoi calciatori, non risparmiando alcune stoccate.

Spalletti e la frecciata ai giocatori

Da sempre Luciano Spalletti è un uomo vero di calcio, trascinato dalla passione, che probabilmente a molti professionisti oggi sembra mancare. Il CT dell’Italia ha tuonato. “C’è oggi l’insidia del mondo virtuale che si contrappone a quello corporeo, fatto di abbracci veri. A certi calciatori piace più il fantacalcio del calcio, bisogna far capire quali siano le differenze. Stiamo lavorando in questo senso” le parole del ct che è stato colpito anche da un microfono in mezzo alla folla. “Piano che mi è arrivato in faccia” si è sfogato il tecnico ex Napoli.

Gli obiettivi della Nazionale a Euro 2024

Spalletti nelle scorse ore ha preso la parola anche sul tema Europei, promettendo che l’Italia darà battaglia: “Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi”.

Il CT ricorda Mihajlovic

Sempre da Atreju, Spalletti non si è sottratto quando si trattava di ricordare l’amico Mihajlovic, scomparso esattamente un anno fa: “E’ stato avversario leale che aveva a cuore l’impegno sportivo. Il gioco e la bellezza del calcio per lui erano centrali”.