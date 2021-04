Iva Zanicchi fuori di sé con la parrucchiera: lo sfogo social della cantante

Un raptus di rabbia sembra aver colto Iva Zanicchi alla vista dell'acconciatura fattale dalla parrucchiera prima dell'Isola dei Famosi

Iva Zanicchi è al momento impegnata come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, popolare reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Di recente la cantante si è resa protagonista di un fatto molto particolare, poco prima della diretta della suddetta trasmissione.

Tra il serio e il faceto, infatti, l’81 enne di Ligonchio ha preso in giro la sua parrucchiera sui social, lamentatosi sostanzialmente dell’acconciatura che la professionista le aveva appena fatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

“Lei è bravissima. Dato che la settimana scorsa la sua acconciatura ha avuto un successo strepitoso, stavolta le ho detto di fare quello che vuole. Ma guardata che cag***a mi ha fatto”. La parrucchiera, a quel punto, si è però intromessa a sedare l’animo della Zanicchi, che tuttavia ha continuato imperterrita: “Di solito amo i miei capelli, ma stavolta neanche un po’. Guarda che hai fatto!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Sempre molto amata per la sua schiettezza e sincerità, Iva Zanicchi non lesina commenti al veleno nemmeno verso i naufraghi, così come sottolineato dai fan sui social.