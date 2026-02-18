A breve inizierà il torneo 500 a Doha, in Qatar. Prima del debutto, Jannik Sinner si è concesso una giornata di relax in barca. Ma, chi c’era con lui? Scopriamolo insieme.

Dopo la delusione degli Australian Open, Jannik Sinner è giunto a Doha, in Quatar, per il torneo 500.

Prima dell’inizio del torneo, il tennista altoatesino si è però concesso una giornata in barca, all’insegna della pesca e del relax. Ma, Jannik non era solo. Chi c’era con lui? Il suo rivale numero uno, Carlos Alcaraz. I due campione hanno deciso di dedicarsi a una attività rilassante, ovvero una battura di pesca tradizionale su una tipica imbarcazione qatariota. Ma attenzione, Sinner e Alcaraz non erano soli. Ecco chi c’era con loro.

Qualche ora di relax per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, pronti a Doha per il torneo 500. A bordo dell’imbarcazione qatariota però i due campione non erano soli, con loro anche Daniil Medvedev e Andrey Rublev, per un quartetto davvero di altissimo livello. Una giornata di leggerezza e sorrisi in attesa di scendere in campo.