Jessica Alves ha trascorso la serata in compagnia di Giacomo Urtis, dopo le recenti dichiarazioni sul desiderio di diventare madre. La Barbie umana nei mesi scorsi ha dichiarato di volere un figlio proprio con Urtis, con cui in passato ha avuto una relazione.

Jessica Alves: serata in compagnia di Giacomo Urtis

Jessica Alves ha trascorso una serata in compagnia di Giacomo Urtis. Ha documentato questi momenti nelle sue storie Instagram, in cui i due sono apparsi insieme, in atteggiamenti molto affettuosi di amicizia. La Barbie umana ha sottolineato che non si vedevano da tre anni, ma che si sentono tutti i giorni. Urtis le ha fatto numerosi complimenti, sottolineando che è sempre più bella.

“Mi sei mancata, posso venire a darti un bacio?” ha detto Giacomo Urtis nel video. “Io sono molto emozionata di vederti, perché per me sei la mia famiglia italiana” ha dichiarato Jessica Alves. I due hanno trascorso dei bei momenti insieme, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla Barbie umana nei giorni scorsi.

Jessica Alves vorrebbe un figlio con Giacomo Urtis

Nei mesi scorsi Jessica Alves ha dichiarato più volte di voler diventare madre.

La Barbie umana ha svelato che a breve si sottoporrà ad un trapianto di utero e ha aggiunto che vorrebbe che il padre di suo figlio fosse Giacomo Urtis, con cui ha avuto una relazione. “Amo ancora Giacomo, lui però è bisessuale e mi auguro che faccia chiarezza nel cuore e che poi torni da me ad amarmi. Io dentro sono la stessa persona di prima, ho soltanto cambiato il mio aspetto esteriore.

Vengo spesso a Milano per stare con lui e ogni volta sto da dio. Mi ha conosciuta e amata da Rodrigo e mi apprezza anche da Jessica Alves. Ha visto, amato e toccato ogni centimetro del mio corpo. Sì certo che vorrei un figlio da lui è verissimo. Abbiamo discusso di questo, me lo ha promesso. Mi ha detto di sì prima di fare l’ingresso al Grande Fratello Vip. Mi ha promesso che una volta uscito potremmo fare un bambino. Se accadrà sarò una donna felicissima. Lui è stupendo e sarebbe un padre meraviglioso. Lo vedo benissimo come papà del nostro futuro bambino” aveva dichiarato. Probabilmente Giacomo Urtis non ha mantenuto la promessa, perché più recentemente Jessica Alves ha annunciato di essere in cerca di un uomo italiano come padre di suo figlio.