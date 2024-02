John Travolta arriva sul palco dell’Ariston, ospite della serata di Mercoledì 7 febbraio a Sanremo.

Amadeus al TG1 di oggi, alle 13:30, ha dichiarato che l’attore aveva il desiderio di partecipare al festival di Sanremo e verrà in Italia solo ed esclusivamente per questo motivo.

In merito a ciò Amadeus, nel corso della sua intervista a “La vita in diretta” ha lasciato intendere che molto probabilmente l’attore si esibirà sul palco dell’Ariston.

Questa non sarà la prima volta dell’attore sul palco più famoso d’Italia. Infatti, Travolta, è già stato ospite al Festival nel 2006, nell’edizione condotta da Giorgio Panariello, con Ilary Blasi e Victoria Cabello come vallette.

John Travolta è una figura importante per Amadeus, qualche anno fa raccontava:

«Avevo 15 anni, ero un ragazzo timido, a tratti impacciato. Passavo le ore da solo in cameretta ad allenarmi a fare il deejay, finché una sera andai in un cinema del centro a Verona, dove vivevo, a vedere ‘La febbre del sabato sera’. “All’epoca si sapeva poco sul ballo, il film era stato anche piuttosto massacrato dalla critica, andai con un paio di amici e rimasi folgorato, in primis dalla musica, la più bella colonna sonora di tutti i tempi. Era un film molto semplice, forse basico, ma quando l’ho visto ho realizzato che avrei voluto essere come John Travolta: quando era al centro della pista aveva le attenzioni di tutti».