Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2024: i divieti imposti da Amadeus per i look dei concorrenti

La settimana del Festival di Sanremo 2024 è alle porte. Tutto pronto all’Ariston, anche i look vietati da Amadeus.

Amadeus e i look vietati al Festival di Sanremo 2024

Maria Sabato, storica stilista di Amadeus ha svelato alcune curiosità legate agli outfit del Festival di Sanremo.

Amadeus, conduttore e direttore artistico della 74esima edizione del Festival, come per gli scorsi anni, indosserà in totale 10 outfit tutti firmati da Gai Mattiolo.

«Sì anche per Sanremo 2024 rimarrà fedele a quello che tutti si aspettano da lui. Amadeus rimane fedele alle sue scelte di sempre, è sempre coerente con se stesso. Tutto il suo stile per Sanremo 2024 rispecchia delle richieste ben precise. Non c’è una mood particolare o un’ispirazione precisa se non le sue linee guida: lui ama brillare».

I look vietati e il look di Amadeus

«Amadeus è fedele a Mattiolo perché Gai Mattiolo ha creduto sempre in lui, anche nei momenti meno felici rispetto a questo attuale e degli ultimi anni. Mattiolo lo ha supportato in tutti i suoi progetti, sia televisivi che di vita. Perciò nel momento in cui Amadeus ha avuto l’occasione di fare una cosa importante come Sanremo ha voluto mostrare la sua riconoscenza allo stilista continuando il rapporto di collaborazione»

