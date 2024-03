Nuove accuse di maltrattamenti per Johnny Depp sono arrivate in queste ore: l’attrice Lola Glaudini ha accusato l’attore di abusi verbali nei suoi confronti durante le riprese di un film.

Nei giorni scorsi, si è tornato a parlare di un episodio del poadcast Powerful Truth Angels, registrato all’inizio dell’anno. Lola Glaudini raccontava alcuni aneddoti dal set di Blow e ha accusato Johnny Depp di averla maltrattata e insultata sul set nel 2001.

«Depp stava dicendo il suo monologo. Ho sentito il segnale e ho iniziato a ridere come da copione, una grossa risata o qualcosa del genere. Quando danno lo stop, lui viene verso di me, mi punta un dito in faccia e mi dice: ‘Chi ca**o pensi di essere?‘. Stai zitta. Sono qui che cerco di dire le mie battute e tu rubi la ca**o di scena? Sei una stupida idiota. Ora non è più così divertente? Ora stai zitta? Zitta come sei ora è come devi stare».