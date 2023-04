Julia Ituma: il mistero del telefono trovato vuoto dalla madre

Il cellulare di una 18enne senza nulla in memoria sembra inverosimile e per il caso tragico di Julia Ituma c’è il mistero del telefono trovato vuoto dalla madre. La polizia ne ha esaminato il contenuto ma nello smartphone non è rimasto nulla. I mdeia turchi dicono che la giocatrice italiana avrebbe scritto un ultimo messaggio alle compagne di squadra prima di lanciarsi nel vuoto: “Arrivederci”.

Julia Ituma: il mistero del telefono

Tuttavia sua madre di questo non sa nulla: “Il telefono? Io l’ho visto, ma era completamente vuoto”. E ancora: “L’ho acceso, ma dentro non c’era più niente. Cancellati gli sms, la rubrica, e i messaggi WhatsApp. Anzi, sparita anche la app di WhatsApp”. Poi la donna ha proseguito: “Gli inquirenti hanno sicuramente copiato il contenuto per capire con chi ha parlato e chattato prima di morire. Ma voglio saperlo anche io, ne ho il diritto. Invece mi ritrovo un telefono vuoto“.

“Non mi sono accorta di nulla”

Il dolore che la morte di Julia Ituma a Istanbul ha lasciato nei sui cari è indescrivibile. Sua madre mamma, Elizabeth, vuole capire cosa possa essere successo, con sua figlia che è caduta dal sesto piano. A repubblica la signora ha confessato: “Non mi sono mai accorta assolutamente di niente, lei non parlava di sé, se non in termini positivi. E ora io sono piena di sensi di colpa“.