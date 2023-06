La Juventus sarebbe ad un passo dall’esclusione ufficiale dalla prossima Conference League. Il pugno duro dell’UEFA estrometterebbe i bianconeri anche dalla terza competizione europea, dopo che la penalizzazione in campionato aveva cancellato le possibilità della squadra di Allegri di arrivare in Champions League.

Juventus, si va verso l’esclusione dalla Conference League

La Juventus potrebbe subire l’esclusione dalla prossima campagna europea nell’ambito delle violazioni del Fair Play Finanziario. Al momento, il dossier bianconero è ancora in fase di studio, ma le possibilità che il club di Torino possa scendere in campo in una competizione internazionale per la stagione 2023/24 si fanno sempre più ridotte. Una risposta definitiva arriverà presto, probabilmente tra due o tre settimane al massimo, entro tempo utile per permettere all’UEFA di svolgere regolari sorteggi per la prossima Conference League. Si ricorda che questa situazione è dovuta agli accordi risalenti al 2022 di Settlement Agreement tra la Juve e l’organo che controlla il calcio europeo: se i bianconeri non hanno rispettato i paletti imposti dall’UEFA potrebbero doversela vedere anche con ulteriori sanzioni, oltre al già citato anno sabbatico dalle coppe.

Altre sanzioni per la Juventus: la multa e il blocco al mercato

I bianconeri, infatti, sono a rischio di vedersi inflitta una maxi-multa da 23 milioni di euro che andrebbe a pesare ulteriormente sulle casse di un club già in grande difficoltà. Inoltre, la Juventus potrebbe essere costretta a saltare un’intera sessione di mercato (forse il mercato estivo della prossima stagione): un’eventualità che metterebbe in crisi la squadra che già allo stato attuale delle cose avrebbe bisogno di modificare diversi elementi della propria rosa.