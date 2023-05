Da tempo, Karina Cascella è lontana dai salotti televisivi, ma non manca di dare una sbirciatina ai programmi che vanno in onda. E’ per questo che ha bocciato Enrico Papi e Orietta Berti, sottolineando che lei sarebbe perfetta per prendere il loro posto.

Karina Cascella boccia Enrico Papi e Orietta Berti

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Karina Cascella ha parlato del ruolo degli opinionisti nei reality. Nello specifico, si è concentrata su Enrico Papi e Orietta Berti, il primo attualmente impegnato all’Isola dei Famosi e l’altra in pausa dal Grande Fratello Vip. Karina li ha bocciati entrambi, sottolineando che non sono adatti al ruolo.

Le parole su Enrico Papi e Orietta Berti

La Cascella ha dichiarato:

“I salotti tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie. Enrico Papi a L’Isola dei Famosi? Lui non c’entra gli obiettivi quando prende parola, a differenza invece di Vladimir. Orietta Berti al GF Vip? Non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno. Come mai non prendono me e non puntano su volti nuovi? Non mi chiamano anche se sono perfetta. Diciamo che sarei difficile da gestire. Dico solo ciò che penso, non mi faccio istruire da nessuno”.

Karina Cascella boccia anche Pupo

Non solo Enrico Papi e Orietta Berti, Karina ha bocciato anche Pupo, che potrebbe tornare al GF Vip 8 come opinionista. La Cascella ha dichiarato: