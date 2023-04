Karina Cascella contro i preti: "Esseri ignobili"

Attraverso i social Karina Cascella si è scagliata contro i preti e ha svelato perché non avrebbe fatto frequentare il catechismo a sua figlia.

Karina Cascella contro i preti

Nelle scorse ore Karina Cascella ha creato un dibattito in rete scagliandosi apertamente contro i preti e affermando che, a suo avviso, sarebbero “i più tirchi e perversi”. Karina ha affermato anche che non avrebbe mandato sua figlia al catechismo, pur avendola battezzata, perché non si sarebbe fidata dei preti che avrebbe potuto incontrare senza che lei fosse lì a controllarla. “Evitate la vostra difesa a spada tratta sui preti, perché quelli per bene sono davvero pochi. Purtroppo c’è una buona parte di persone tutt’altro che per bene. Sono i più ricchi. Sono i più tirchi. Sono i più perversi”, ha affermato Karina, e ancora: “Smettete anche voi di scrivermi in difesa di questi esseri ignobili. Che devono ringraziare di vivere nel paese dei balocchi dove tutto è concesso. Perché se fosse per me, chi tocca un bambino dovrebbe pagare con la vita. Punto e fine”.

L’ex volto di UeD si è fatta conoscere e apprezzare dai fan della rete per le sue opinioni spesso dirette e in tanti, tra i suoi fan sui social, si sono detti d’accordo con le sue parole.