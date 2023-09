Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma, consulente della famiglia della piccola Kata, ha parlato della scomparsa della bambina, su Fanpage.it

Kata scomparsa a Firenze, generale Garofano: “Credo ancora che sia viva”

Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma, ha risposto alle domande di Fanpage.it riguardo la scomparsa della piccola Kata, di soli 5 anni. Garofano è il consulente dei genitori della piccola. “Se sono ancora fiducioso? Sì, continuo a credere che la bambina sia viva” ha dichiarato. L’ex generale, insieme ai genitori della bambina e ai loro legali, Sharon Matteoni e Filippo Zanasi, è tornato a fare un sopralluogo nell’ex hotel Astor, dove Kata viveva con la madre. “Abbiamo fatto alcune osservazioni, abbiamo segnalato ai carabinieri alcuni approfondimenti da farsi di cui non posso parlare. Al momento non abbiamo nessun esito relativo agli approfondimenti richiesti, tranne che la signora Katherine, la mamma della bambina, quello stesso pomeriggio è stata sentita dagli inquirenti ma quello che è stato oggetto di questo ulteriore interrogatorio non ci è consentito dirlo” ha dichiarato Garofano.

Sui risultati degli esami genetici, condotti dal professore Ugo Ricci, secondo cui non sono di Kata le tracce di sangue nei rubinetti della stanza 104 dell’ex hotel Astor e le tracce su borsoni e trolley sequestrati ai cinque indagati, Garofano ha dichiarato che sembrano risultati neutri. “Magari avessi la soluzione di questo caso, ma continuo a credere che la bambina sia viva, non chiedetemi perché, e che si possa arrivare a questa soluzione” ha aggiunto l’ex generale.