Katia Ricciarelli, la gaffe su Francesco De Gregori: cos’è successo

Katia Ricciarelli: la gaffe su De Gregori

Al Grande Fratello Vip Davide Silvestri stava cantando il celebre brano di Francesco De Gregori, La Donna Cannone, e ha chiesto agli altri concorrenti quale fosse l’autore della famosa canzone.

Con grande stupore da parte del pubblico Katia Ricciarelli, tra i concorrenti del programma tv, nonostante la sua vasta cultura musicale non ha saputo rispondere alla domanda del collega. Su internet la vicenda ha generato l’ilarità della rete, dove in molti sono rimasti stupiti dalla mancata risposta da parte della cantante:

“La donna cannone di: Battisti, Baglioni, Cocciante, Venditti, De Crescenzo… Domani De Gregori li incontra tutti in mistery per un confronto sereno e pacato”, ha ironizzato qualcuno su Twitter, mentre un altro utente ha aggiunto: “Mi dispiace signora Ricciarelli ma non sapere chi canta “La donna cannone” è peggio che non conoscere la Turandot”.

Katia Ricciarelli al GF Vip

Nonostante la gaffe commessa con Francesco De Gregori, Katia Ricciarelli è senza dubbio uno dei volti di punta di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. La celbre ex moglie di Pippo Baudo non ha però mancato di sollevare polemiche all’interno della Casa, specialmente quando – alcuni giorni fa – si è scagliata contro Miriana Trevisan.

Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli si è scagliata contro Miriana Trevisan, colpevole di averla mandata in nomination alcuni giorni prima nella casa del famoso reality show.

Quanto affermato dalla cantante contro la showgirl ha generato un putiferio in rete e in molti hanno chiesto che contro di lei venissero presi al più presto provvedimenti.

“È bugiarda, le tiro una scarpa in testa e gliela buco“, aveva dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo contro Miriana Trevisan, e ancora: “Non alza neanche gli occhi perché se viene qua, guarda, le do una sberla che le cavo i denti.

(…) Io quando chiudo chiudo e basta, ho aperto tre volte. Basta“. In seguito le due donne sono riuscite a chiarirsi e Miriana Trevisan si è persino commossa per le parole spese da Katia Ricciarelli nei suoi confronti. “Lei è il mio tallone d’Achille, reagisco così perché a lei tengo tanto”, ha affermato Katia Ricciarelli.