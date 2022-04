L’Isola dei famosi, i polsini gioiello di Ilary Blasi diventano un “must”: quanto costano

Nel corso delle puntate dell'Isola dei famosi Ilary Blasi ha stupito tutti con i suoi look, ma quanto costano i polsini gioiello indossati il 31 marzo?

Ad ogni puntata de “L’isola dei famosi” Ilary Blasi ha saputo distinguersi per i suoi outfit eleganti e allo stesso tempo sofisticati. Anche nella trasmissione dello scorso 31 marzo non ha fatto certo eccezione. Eppure, c’è un dettaglio del suo look che non è passato inosservato: ai polsi aveva indosso dei braccialetti gioiello di diverse tonalità del rosa e che hanno impreziosito ulteriormente l’abito da lei scelto, ma quanto costano esattamente? Dove è possibile trovarli?

Polsini gioiello di Ilary Blasi: il brand e il costo

I braccialetti indossati dalla conduttrice sono stati esibiti finora in due occasioni ossia nella terza e nella quarta puntata. A produrli è De Liguoro un marchio milanese attivo dal 1963. Il prezzo di questi polsini può variare a seconda della grandezza del gioiello e delle versioni: si parla infatti di un valore tra i 65 e i 95 euro. Non solo. Si distinguono per la loro comodità: sono infatti elasticizzati e possono essere indossati con facilità.

“Su di te i nostri bracciali brillano!”, ha scritto l’azienda su Instagram.

Quale versione dei braccialetti abbiamo già visto in tv?

Nel frattempo, sono state due le varianti che Ilary Blasi ha mostrato in televisione. In particolare, nella puntata di lunedì 28 marzo aveva sfoggiato dei braccialetti interamente argentati che ha indossato sopra le maniche di una tuta intera in tinta con i gioielli. Nell’ultima puntata invece la conduttrice ha scelto un abito nero senza maniche.

In questo caso il rosa dei polsini risaltava con le scarpe con il tacco di colore fucsia. Un gioco di colori inedito sul quale possiamo dire che Ilary Blasi ha fatto centro.