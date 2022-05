L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: “Edoardo non stai male, ma manco bene”

Non sono passate inosservate le parole di Ilary Blasi su Edoardo Tavassi e il suo nuovo look.

Ilary Blasi è tornata in onda venerdì 27 maggio 2022 con la ventesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale non sono passate inosservate le parole di Ilary Blasi su Edoardo Tavassi e il suo nuovo look.

Ecco cosa è successo.

L’Isola dei famosi, la ventesima puntata

Ilary Blasi ha dato il via alla ventesima puntata de L’Isola dei famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato. Proprio nel corso dell’ultima puntata del reality non sono passate inosservate le parole della conduttrice su Edoardo Tavassi e il suo nuovo look. Ecco cosa è successo.

L’Isola dei famosi, Edoardo Tavassi si fa rasare i capelli da Carmen Di Pietro

Ebbene, nel corso della ventesima puntata de L’Isola dei famosi Edoardo Tavassi è stato messo alla prova. Per vincere del cibo da poter mangiare assieme agli altri naufraghi, infatti, ha accettato di farsi rasare a zero da Carmen Di Pietro.

Nonostante non fosse pienamente convinto, quindi, alla fine Tavassi ha accetto di farsi rasare. “Quest’estate non potrò uscire di casa, se non saprò dove andare per la vergogna verrò da te”, ha affermato il naufrago rivolgendosi alla conduttrice del programma.

Dal suo canto Ilary Blasi ha affermato: “Edoardo non stai male, ma manco bene“.