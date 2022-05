L’Isola dei famosi, look mozzafiato per Ilary Blasi

Nel corso della ventesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Ilary Blasi è tornata in onda venerdì 27 maggio 2022 con la ventesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

In occasione della ventesima puntata de L’Isola dei famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un look total black con pantaloni in pelle e una maglia a collo alto piena di paillettes. Un outfit in grado di mettere in risalto la sua bellezza e che ancora una volta ha ottenuto l’apprezzamento del pubblico

Un look, come già detto, molto apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice del programma di messaggi di gradimento tramite social.

Su Twitter, ad esempio, alcuni utenti hanno scritto: “Miriam Leone sostituita nei prossimi film di Diabolik da Ilary Blasi”, oppure “Ilary la nuova EVA KANT!!!”, “Look stupendo stasera per Ilary ma starà morendo di caldo”.