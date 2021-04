L’Isola dei Famosi, infortunio per Fariba Tehrani: “Ho una costola incrinata”

Nel corso della dodicesima puntata de L'Isola dei famosi Fariba ha reso noto di essere alle prese con un infortunio. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 26 aprile 2021 con la dodicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale Fariba ha parlato del suo infortunio.

Ecco cosa è successo.

Fariba, la naufraga tra gli arrivisti

Nel corso della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito all’ennesima suddivisione del gruppo.

La conduttrice, Ilary Blasi, ha dato il via alla puntata con un filmato che racconta i primi giorni sull’isola dei quattro arrivisti, che sono entrati, ricordiamo, lo scorso giovedì. Ebbene, collegata con Playa Palapa, la conduttrice ha spiegato ai concorrenti che sarebbero stati suddivisi in due gruppi, ovvero gli arrivisti e i primitivi.

Gli arrivisti, ricordiamo, si ritroveranno a vivere in maniera più disagiata rispetto ai primitivi.

Al gruppo dei quattro arrivisti, composto dagli ultimi arrivati, si sono aggiunti quattro naufraghi che sono entrati prima nel programma. A decidere la suddivisione la leader, ovvero Francesca Lodo. Quest’ultima ha quindi fatto i nomi di Isolde Kostner, Fariba, Roberto Ciufoli e Awed.

Fariba, infortunio per la naufraga

Proprio quando Francesca Lodo ha fatto il nome di Fariba, la leader ha spiegato di aver fatto il suo nome per un motivo ben preciso.

La donna, infatti: “Si è fatta male e ho pensato alle prove (…) può essere una pedina debole per noi”. La Tehrani ha quindi confermato: “Non posso fare prove, ho una costola incrinata“. Una dichiarazione che non è passata di certo inosservata, con la Tehrani che è entrata così a far parte del gruppo degli arrivisti.

Fariba, le parole di Giulia Salemi

La Tehrani è finita spesso al centro dell’attenzione per via di alcune diatribe con gli altri concorrenti del reality. La donna, ricordiamo, è in nomination con Vera Gemma. In studio è presente anche la figlia, Giulia Salemi.

“Io non penso che ci sia un perché tutti sono contro mia madre. Mia mamma è un’outsider, non c’è stata una volontà di conoscere mia mamma Fariba”, ha affermato la Salemi in difesa della madre. Ha quindi proseguito: “Si è superato il limite dell’educazione. Mia madre sta gestendo bene, ma non benissimo. Si è creato un branco contro mia madre”.