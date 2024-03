L’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, condotta da Fedez e Mr. Marra, si intitola “Pippe con Pippo e Alex Mucci” e ognuno degli ospiti presenta un video porno e tutti lo commentano come se fossero critici cinematografici.

Fedez e i problemi con l’ultima puntata di Muschio Selvaggio

Nell’ultima puntata, in studio Fedez, Mr Marra, la star di OnlyFans Alex Mucci e Pippo Ricciardi.

In queste ore l’ultimo episodio, numero 147, è stato pubblicato su YouTube, una delle piattaforme più attente alla pubblicazione dei contenuti: niente violenza, niente incitamento all’odio e ovviamente niente pornografia, per tale motivo queste linee guida potrebbero non essere in sintonia con la pubblicazione di Muschio Selvaggio.

A tal proposito, dopo la diffusione della puntata di Muschio Selvaggio è arrivata la dichiarazione di Fedez:

«Ci hanno già ristretto il video per diciottenni perché ci siamo dimenticati di coprire alcuni capezzolini e pistolini».

L’episodio di Muschio Selvaggio e le linee guida di YouTube

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio vengono mostrati dei porno. Le immagini, sono offuscate ma gli audio si sentono e i conduttori e gli ospiti descrivono con cura ogni passaggio e questo potrebbe essere uno dei problemi per il canale.

Cosa potrà succedere al canale YouTube di Muschio Selvaggio

In caso di violazione di queste norme il contenuto può essere rimosso. In gergo si chiama strike. Al terzo strike il canale può essere direttamente chiuso e in caso di violazioni ancora più gravi il canale può essere chiuso direttamente senza aspettare altri strike.