Una grossa rivelazione quella di Andrea Gramiccia, recluta del programma Rai La caserma. Il ragazzo ha infatti rivelato ai compagni di essere gay.

Il discorso di Andrea Gramiccia

Racconta Andrea alle altre 23 reclute: “Non ho fiducia in me stesso, ma zero proprio. Non ho ancora trovato un equilibrio a livello di emozioni dentro di me. Poi sono anche molto combattuto e non mi sento completo. Ho passato un periodo di depressione perché mi ero innamorato, ma questo amore non poteva essere ricambiato e sono stato malissimo. Non parlavo con nessuno, ma una sera mia mamma ha sentito che piangevo.”

Continua poi confessando: “Quando ho fatto coming out con mamma lei mi ha detto che l’aveva già capito. Non so come, sarà il potere delle mamme. Però mi hanno capito e accettato tutti. Con papà ne parlo meno, lui è una persona molto libera e aperta, però forse il fatto di essere l’unico figlio maschio non riesco a tirare fuori il discorso davanti a lui.”

Infine conclude ammettendo di avere un po’ di paura: “…di non ambientarmi qui a La Caserma. Stare un periodo con persone che non ho mai conosciuto mi mette un po’ di agitazione. Spero di non rovinarmi questa avventura. Partecipo per dimostrare a me e agli altri che ce la posso fare. Voglio combattere la mia timidezza e far vedere che in qualcosa posso valere pure io e questo mi ha spinto a venire.” I compagni di avventura hanno però ben accolto le parole della recluta.

La Caserma

La nuova edizione del programma Rai cambia l’ambientazione spostandosi a Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo. Per il format in sé, nessuna novità: ci sono sempre 24 ragazzi, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze, a raccontarsi e confrontarsi su tematiche di vita.