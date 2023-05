Ventanni. Diplomato col massimo dei voti. Una passione sfrenata per il canto. Sembrerebbero i presupposti giusti per un ragazzo che ha voglia di vivere al meglio la sua vita, ma si è messo in mezzo il male, un male incurabile: distrofia muscolare. È questa la triste storia di Jacopo Guglielmini, il 20enne nato in provincia di Pisa costretto a cedere alla morte dopo le gravi complicazioni per cui ieri mattina era stato ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa.

Il ricordo delle ex insegnanti

La sua scomparsa tocca il cuore di tantissime persone che hanno avuto modo di conoscere la sua storia e il suo enorme coraggio. Straziati dal dolore i genitori, entrambi dipendenti dell’Asl Toscana Nord Ovest come tecnici della radiologia d’urgenza all’ospedale Lotti di Pontedera. «Jacopo scriveva poesie, voleva diventare un cantante. Aveva tanti progetti» racconta il padre Massimo Guglielmini mentre piange la perdita del suo unico figlio. Jacopo era uno studente modello. Proprio per questo le sue ex insegnanti nell’istituto comprensivo Curtatone e Montanara hanno invitato i genitori del ragazzo a una celebrazione in sua memoria che sarà organizzata alla fine dell’anno scolastico nella struttura da poco inaugurata tra la zona Galimberti e viale Europa.

Le parole del padre di Jacopo

«I figli sono qualcosa di imponderabile. Non si possono descrivere le sensazioni che ci regalano ogni giorno. Jacopo era speciale. A me e mia moglie ha regalato tanto. Ci ha insegnato ad andare oltre le difficoltà. Ora ci teniamo stretti i suoi ricordi e le tante cose che abbiamo imparato da lui in tutti questi vent’anni».