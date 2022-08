La dieta di Csaba dalla Zorza: cosa mangia, gli alimenti preferiti per tenersi in forma

Ecco la dieta di Csaba dalla Zorza e quali sono gli alimenti preferiti per tenersi in forma: tutto sta a capire che ve ne sono due tipi fondamentali

La dieta di Csaba dalla Zorza e gli alimenti preferiti per tenersi in forma sono diventati oggetto di dibattito e curiosità soprattutto da quando l’elegante conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha deciso di condividere sui social alcuni scatti che la ritraggono in relax ed in vacanza.

In quell’occasione a nessuno è sfuggito il fatto che Csaba sfoggia un corpo eccezionalmente in forma e longilineo.

Ecco la dieta di Csaba dalla Zorza

Ecco quindi che le immagini del volto noto di Real Time su Instagram sono state spunto per capire come faccia Csaba a mantenersi così in forma. Sul tema fa fede un suo post di qualche tempo fa, post in cui la conduttrice di Cortesie per gli ospiti svela un segreto che porta direttamente alla terra.

Quale? Basta leggere: “Quante verdure ci sono nel vostro piatto, ogni giorno? Nel mio tantissime! Frutta a colazione, verdura sia a pranzo che a cena, e spesso anche come aperitivo o snack”.

Frutta e verdura in ogni momento

“Un hummus di ceci colorato con carota, barbabietola, rucola, e poi tante verdure da infingere in pinzimonio sono un modo bellissimo per incominciare. E anche molto conviviale”. E ancora:”Se avete ospiti fate ciotoline mono porzione: più belle, più sicure”.

Poi la chiosa: “E ricordatevi sempre che aumentare il numero di pasti vegetariani nella nostra settimana è fondamentale per la nostra salute quanto per il nostro pianeta. Voi quanti giorni ‘veg” avete a tavola? Noi di solito 3 o 4”.