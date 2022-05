La dieta di Raffaella Fico: cosa mangia la showgirl per restare magra

La famosa showgirl italiana, Raffaella Fico, ha raccontato tutti i dettagli della sua speciale dieta per rimanere sempre in forma

L’amatissima showgirl italiana, Raffaella Fico ha senza dubbio un fisico da invidiare. La 34enne originaria di Cercola è riuscita negli anni a mantenersi sempre molto in forma, nonostante la post gravidanza e, come lei stessa ammette, sia una buona forchetta!

La dieta di Raffaella Fico: cosa mangia la showgirl italiana

La Fico ha deciso di svelare il “segreto” della sua ottima forma fisica. La showgirl ha infatti raccontato di seguire una speciale dieta che le permette di rimanere sempre magra. Sul web, da più parti, ha iniziato a circolare la notizia che la Fico segua la Bronze-Diet, una dieta all-natural inventata dal dottor Rosario Porzio, che garantisce un grande consumo di ingredienti naturali e un grande introito di antiossidanti.

La struttura della dieta

Di per sè, la Bronze-Diet non sembra un regime alimentare troppo stretto ed esigente. Con questa dieta, ad esempio, non è necessario rinunciare ad un buon caffè al mattino, o ad un piatto di pasta a pranzo. Diventa centrale il consumo di verdure e anche la carne, in particolare quella bianca, è molto consigliata. In alternativa, spiega il dottor Porzio, non fa certo male del buon pesce.