La Diva del Tubo insultata per la frase "il sesso mi fa schifo"

La Diva Del Tubo è stata riempita di insulti a causa di una confessione che ha fatto ai fan. La tiktoker ha ammesso che il sesso non le piace e gli odiatori seriali l’hanno presa di mira.

Alisha Griffanti, nome vero de La Diva del Tubo, ha fatto una confessione molto particolare ai fan. La tiktoker, senza giri di parole, ha ammesso: “Mi fa schifo il sesso“. Ha aggiunto che non ha rapporti sessuali perché è disgustata dall’atto e dal contatto fisico. Inoltre, ha sottolineato che quando fa l’amore con qualcuno prova molto dolore. Queste rivelazioni hanno scatenato gli haters, che l’hanno immediatamente sommersa di offese.

Da quando La Diva del Tubo ha fatto queste confessioni, i suoi canali social sono stati inondati di insulti molto pesanti. Non a caso, è stata costretta a intervenire per chiarire ancora meglio la sua posizione. Ha dichiarato:

“Sto subendo una gravissima discriminazione perché non faccio sesso. Non mi era mai capitato nella vita di essere discriminata per qualcosa di sessuale, ora capisco quello che provano omosessuali e transessuali nell’essere costantemente discriminati. Quello che mi sconvolge è che la maggior parte di questi commenti arrivano da donne. Mi è anche stato consigliato di togliermi la vita”.