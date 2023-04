Il racconto toccante della donna che ha visto dalla finestra i bimbi abbandonati dal padre piangere sul marciapiede ed è subito corsa ad aiutarli.

La donna che ha salvato i bimbi abbandonati per strada dal padre: “Si sono aggrappati alle gambe”

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile quattro bambini sono stati abbandonati dal padre per strada. Una donna, madre di tre figli e nonna, ha immediatamente soccorso i bambini, che ha visto da soli sul marciapiede, infreddoliti e spaventati. “Si vedevano due bambini camminare avanti e indietro mentre piangevano disperatamente” ha raccontato la donna, che li ha notati dalla finestra di casa, a BresciaOggi. “Si sono aggrappati alle mie gambe” ha aggiunto, raccontando di essere corsa subito da loro.

“Ho pensato che nessun adulto avrebbe mai potuto essere presente con i figli in quelle condizioni, al freddo” ha raccontato la donna, che è scesa in strada in pigiama e ciabatte per capire se avevano bisogno di aiuto. “Ho cercato di confortarli, ma la sensazione era che non capissero le mie parole” ha aggiunto la donna, che subito era convinta fossero solo due, ma poi ha visto una specie di cesto sul marciapiede da cui proveniva un pianto e dove erano presenti altri due bambini. La donna ha portato i quattro bambini a casa sua, per farli riparare dal freddo, poi ha chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato la madre dei piccoli.

Bambini abbandonati dal padre: le indagini

Anche il comportamento della madre al momento è al vaglio degli inquirenti, che dovranno capire se la donna è idonea o meno a crescere i suoi figli, dopo questo terribile episodio. La donna, in ogni caso, sembra essere estranea ai fatti e ha avuto l’affido dei quattro bambini. Ad abbandonarli sarebbe stato solo il padre, che voleva fare un dispetto nei confronti della sua compagna. L’uomo si è giustificato dicendo di aver “soltanto sbagliato indirizzo“, visto che in quel palazzo fino a qualche tempo prima vivevano i suoi suoceri.