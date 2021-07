La fidanzata di Michele Merlo lo ricorda ad un mese dalla scomparsa: “Al mio romantico ribelle”

Luna Shirin Rasia, fidanzata di Michele Merlo, ha dedicato al cantante un commovente messaggio a un mese dalla sua scomparsa.

Luna Shirin Rasia, giovane fidanzata di Michele Merlo, ha ricordato via social il cantante scomparso un mese fa per emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Michele Merlo: il ricordo della fidanzata

Il 6 giugno è scomparso Michele Merlo, giovane ex volto di Amici decedeuto per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

La sua fidanzata, Luna Shirin Rasia, ha pubblicato una sua foto e ha scritto un tenero messaggio a lui dedicato, citando il verso di una sua canzone:

“Ho paura dell’amore E anche se fa un sacco male viviamo, ricordiamo, soffriamo per sempre come rondini nel temporale”. L’amore tra i due era sbocciato poco tempo prima e la ragazza ha tenuto un commovente discorso anche ai funerali di Michele Merlo.

“Amore puro, semplice e prezioso, fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Di gente bella ce n’è e tu amore mio ne sei una prova, fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo grazie a te: a lottare, a non mollare mai.

Ti prometto che andrò avanti e che riuscirò a renderti orgoglioso di me. Grazie, grazie infinitamente mio romantico ribelle, per sempre, la tua Lulu”, aveva detto.

Michele Merlo: i genitori

I genitori del cantante, Domenico e Katia Merlo, hanno chiesto alla procura di chiarire se potessero esserci stati ritardi o omissioni nel ricovero del cantante che pochi giorni prima di morire si era recato al pronto soccorso mostrando alcuni evidenti sintomi della leucemia fulminante. I genitori di Michele Merlo si sono detti affranti per la scomparsa del loro unico figlio. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da 40 anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha dichiarato il padre del cantante.

Michele Merlo: i funerali

Moltissime persone hanno presenziato ai funerali del giovane cantante. Anche Emma Marrone ha partecipato commossa alle esequie, e si è stretta in un lungo abbraccio ai genitori del ragazzo, deceduto a soli 28 anni a causa della malattia.