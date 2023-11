La figlia di Lorella Cuccarini si confessa: "Mi sembra che la gente mi fissi, sto provando a uscirne"

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha confessato ai fan il suo percorso per la salute mentale e ha rivelato che sarebbe in cura per via dei suoi attacchi di panico.

Chiara Capitta: gli attacchi di panico

Chiara Capitta è la figlia della conduttrice e showgirl Lorella Cuccarini e, sui social, si è fatta conoscere ed apprezzare anche per i contenuti da lei condivisi. Nelle ultime ore ha voluto parlare della sua battaglia contro gli attacchi di panico e ha confessato che, grazie all’aiuto della sua terapeuta, avrebbe ripreso a uscire da sola in posti affollati.

“Per quanto riguarda il disagio, mi sono sentita parecchio a disagio, perché ero sola e la gente che passava mi fissava o magari manco mi fissava, però mi sembrava mi stessero fissando”, ha confessato nelle sue stories, e ancora: “Ma è normale, penso che io debba un po’ abituarmi a fare le cose da sola, perché ho la costante sensazione che mi giudichino perché sto da sola e invece alla maggior parte della gente non frega assolutamente nulla”. Chiara Capitta ha anche svelato che proverebbe maggiore disagio in ambienti grandi e affollati, come le gallerie commerciali, e a seguire ha intimato ai fan di rivolgersi – come ha fatto lei – a delle figure esperte che possano aiutarli a superare questo tipo di problema. “Voglio documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita”, ha detto.