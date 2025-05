La monarchia britannica continua a catturare l’attenzione del mondo, intrecciando storia, tradizione e misteri. Dietro le luci dei palazzi reali si nascondono storie mai raccontate, che da sempre alimentano curiosità e speculazioni. In questo scenario si inserisce il nuovo libro del giornalista Antonio Caprarica, “Kate e la maledizione dei Galles”, un’indagine appassionante che svela i retroscena meno noti della famiglia reale.

“Kate e la maledizione dei Galles”: il nuovo libro di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica ha pubblicato recentemente il libro Kate e la maledizione dei Galles, in cui esplora la storia della principessa del Galles, Kate Middleton, e le sventure che hanno colpito le donne precedenti che hanno ricoperto questo titolo. L’autore analizza le sfide personali e pubbliche di Kate, inclusi i pregiudizi sociali e le difficoltà legate alla sua malattia, proponendo una riflessione sulla sua capacità di affrontare e forse invertire una lunga serie di sfortune familiari.

La maledizione dei principi del Galles: Caprarica svela retroscena oscuri

Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per presentare il suo ultimo libro, “Kate e la maledizione dei Galles”. In questa occasione, ha lasciato da parte l’approccio tradizionale con cui solitamente racconta la famiglia reale, offrendo una prospettiva inedita e intrigante.

Caprarica ha rivelato l’esistenza di una misteriosa maledizione che, secondo antiche leggende, graverebbe da secoli sui principi del Galles. Proprio per questo motivo, ha spiegato, la regina Camilla avrebbe accolto con sollievo il fatto di non aver mai detenuto ufficialmente quel titolo.

“Il titolo dei Galles è diventato famoso perché, come è noto, è il titolo dell’erede al trono d’Inghilterra. Quello che molta gente non sa è che è un titolo insanguinatissimo perché, in realtà, il Galles è stata la prima colonia interna degli inglesi, conquistata alla fine del 1200. Re Edoardo sconfisse gli inglesi, tagliò la testa ai due ultimi principi. Le due teste vennero esposte sulle mura della torre di Londra, guardando verso la reggia.

Poi, il giornalista ha aggiunto:

“si narra che queste due teste dei principi abbiano gettato una maledizione sui principi inglesi che avrebbero occupato le loro terre e il loro titolo. Io adesso non lo so se le maledizioni ci sono o non ci sono, ma il dato di fatto è che su dieci principesse del Galles, nell’arco di sette secoli, sette hanno fatto una brutta fine, oppure hanno avuto una brutta vita“.

A tal proposito, l’autore del libro ha osservato che tra le ultime due principesse del Galles, Diana ha vissuto una storia drammatica, mentre Kate ha affrontato problemi legati al cancro. Ha sottolineato come non sia stato un caso che Camilla, pur avendo assunto un ruolo importante nella famiglia reale, non abbia mai ricevuto ufficialmente il titolo di principessa di Galles, aggiungendo che, a suo avviso, Camilla fosse piuttosto soddisfatta di questa circostanza.