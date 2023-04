La Ocean Viking raggiunge Salerno con 92 migranti a bordo e la nave della Ong Sos Mediterranee ha ospitato le persone salvate al largo della Libia è arrivata nel porto campano in queste ore. Per la precisione la Ocean Viking ha attraccato al molo 22 del porto di Salerno. Da quanto si apprende a bordo ci sono 92 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi a largo delle coste libiche e di essi ben 51 sono minori, tre dei quali accompagnati.

La Ocean Viking raggiunge Salerno

I media locali danno numeri differenti e spiegano che a bordo ci sono 9 donne e circa 40 minori non accompagnati. E tutti loro sono stati soccorsi lo scorso mercoledì su un gommone sgonfio in acque internazionali. Il quadrante di intervento era comunque al largo della Libia. Hanno spiegato i soccorritori ai media: “Sono esausti e alcuni presentano ustioni da carburante”. Alla nave umanitaria era stato assegnato Salerno come porto sicuro di sbarco secondo la direttiva del ministro dell’Interno Piantedosi. Si tratta di un porto ad 880 chilometri di distanza dall’area delle operazioni.

L’odissea del giovane Amadou

Hanno detto poi i soccorritori: “I sopravvissuti stanno cercando di riprendersi sul ponte, tra venti forti e pioggia”. E Amadou, 17 anni, uno dei tanti minori che hanno affrontato il viaggio da soli, ha detto: “Sono arrivato in Libia a 12 anni dopo che i miei genitori hanno divorziato Non c’è posto per me a casa in Guinea Conakry”.