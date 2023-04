La Pasqua di Giovanni Allevi sa davvero di resurrezione: arrivano ottime notizie dagli esami ed il pianista ha condiviso la sua gioia con una nota social in cui dà la splendida notizia. Allevi combatte da mesi con un mieloma e oggi ha scritto con una letizia che traspare da ogni sua parola: “Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno”.

Allevi: ottime notizie dagli esami

Poi il pianista ha scritto ancora: “Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande! Auguri da un Giovanni Allevi indebolito e ‘scombinato’ ma felice!”. Sulle sue pagine social dunque il maestro e compositore marchigiano, che il 9 aprile compie 54 anni e che da alcuni mesi è in cura per un mieloma, ha voluto dare una bellissima notizia che tutti, fra quanti lo amano e lo apprezzano, hanno accolto con gioia.

La foto che lo ritrae sorridente

Dai media si apprende poi che insieme al post, Allevi ha anche pubblicato anche una foto dall’ospedale in cui appare dimagrito ma sorridente. E Allevi non sorrideva da molte settimane, specie dopo il suo post di febbraio in cui spiegava ai fan e follower di non stare affatto bene.

Ecco il post di Allevi.