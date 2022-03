La Pupa e il Secchione Show, D’Urso: “Nel cast uno degli Onestini”

La Pupa e il Secchione Show: Barbara D'Urso svela che nel cast ci sarà uno dei fratelli Onestini.

Barbara D’Urso sta per debuttare alla conduzione de La Pupa e il Secchione Show e sta pian piano svelando qualche nome che andrà a comporre il cast. La conduttrice ha arruolato anche uno dei fratelli Onestini.

La Pupa e il Secchione Show: anticipazioni

La Pupa e il Secchione Show debutterà su Italia 1 il 15 marzo, con una versione del tutto rinnovata. A volere questo stravolgimento è stata Barbara D’Urso, scelta come conduttrice per la prima volta. Carmelita lo ha trasformato in una specie di reality, arrivando ad ottenere anche la diretta della prima serata. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche piccolo dettaglio sul cast. Lo show durerà otto settimane e ci saranno 22 concorrenti in totale, alcuni dei quali già conosciuti al grande pubblico.

Sarà un “incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari“.

La Pupa e il Secchione Show: il cast

Barbara ha confermato che, tra le Pupe, ci saranno Flavia Vento e Paola Caruso, mentre tra i Pupi ci sarà Francesco Chiofalo. Tra i Secchioni, invece, avremo l’ex Vippone Aristide Malnati e Nicolò Scalfi, super campione di Caduta Libera. Questi nomi sono già rimbalzati giorni fa, motivo per cui la D’Urso ne ha sganciato un altro.

Si tratta di Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca. Il ragazzo ha già partecipato a diversi format del genere: dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi, sia in versione italiana che spagnola. Carmelita ha dichiarato:

“Lui è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”.

I giurati de La Pupa e il Secchione Show

Oltre ai concorrenti, Barbara ha confermato due dei tre giurati. Stiamo parlando di tre volti molto discussi, ovvero: Federico Fashion Style e Antonella Elia. Il terzo nome, invece, sarà svelato solo all’ultimo momento. Anche se la D’Urso sta cercando di mantenere il segreto, si dovrebbe trattare di Soleil Sorge, eliminata dal GF Vip nella diretta del 7 marzo 2022.