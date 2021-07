La Regina Elisabetta in pubblico sorride sempre perché “così avrebbe voluto Filippo”

La Regina Elisabetta sorride in pubblico perché così avrebbe voluto suo marito, il Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile.

Dopo la scomparsa del Principe Filippo – avvenuta lo scorso 9 aprile – la Regina Elisabetta è apparsa allegra, sorridente e in foma smagliante. Il motivo – secondo uno dei biografi della famiglia Reale – è che il duca di Edimburgo non avrebbe mai voluto che lei fosse triste.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo

La morte del Principe Filippo è stata un duro colpo per la Regina Elisabetta, rimasta al fianco del duca per ben 73 anni. Una volta morto il grande amore della sua vita la sovrana si è chiusa nel massimo riserbo e ha vissuto il suo lutto con estremo decoro. A seguire la Regina ha partecipato a una serie di impegni pubblici (i primi dopo il lungo periodo di chiusure dovute al lockdown per l’emergenza Coronavirus) dove è apparsa insolitamente sorridente e serena.

Secondo il biografo Phil Dampier, giornalista che da trentacinque anni scrive della royal family ed è tra i più informati sulle vicende e i retroscena di casa Windsor, lo stesso duca di Edimburgo non avrebbe mai voluto vederla triste e così lei ha deciso di onorare le sue volontà.

La Regina Elisabetta e la morte del duca

Il principe Filippo si è spento a 99 anni il 9 aprile 2021. Il 10 giugno sarebbe stato il suo 100esimo compleanno.

A causa della scomparsa del duca la Regina Elisabetta ha annullato tutte le celebrazioni festive (comprese quelle organizzate per il suo compleanno) e ha trascorso un periodo di lutto e d’isolamento al Castello di Windsor. Per la sovrana gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili visto anche l’addio del Principe Harry e di Meghan Markle alla Corona britannica.

La Regina Elisabetta e i rapporti con Harry

Il Principe Harry ha detto addio alla famiglia Reale e ai titoli nobiliari e oggi vive come persona “comune” a Santa Barbara, in California, dove è nata la sua seconda figlia (Lilibet Diana). Il principe Harry è tornato a Londra in occasione dei funerali di suo nonno Filippo e sembra che lui e la Regina abbiano avuto un colloquio privato. La sovrana avrebbe cercato di preservare i delicati equilibri tra Harry e gli altri membri della famiglia Reale (e in particolare suo padre Carlo e suo fratello William, con cui oggi sarebbero in atto alcune tensioni).