La Regina Elisabetta non celebrerà il 95° compleanno: festeggiamenti annullati

La Regina Elisabetta manterrà il lutto in occasione del 95° compleanno.

La Regina non festeggerà il suo novantacinquesimo compleanno. Elisabetta compirà gli anni il 21 aprile, ma le celebrazioni sono state annullate in virtù della morte del Principe Filippo, i cui funerali si sono svolti sabato 17 aprile. Non ci sarà, dunque, neanche il consueto ritratto di famiglia.

Il compleanno della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta resterà chiusa nel suo dolore per la perdità del consorte Filippo, morto all’età di 99 anni, anche nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno. Il primo senza il caro marito, con cui ha trascorso ben settant’anni della sua vita. Ad abbracciarla ci saranno i suoi familiari.

Non è da escludere che, tra questi ultimi, ci sia anche Harry. Il giovane infatti è tornato nel Regno Unito dall’America – dove ormai vive con la moglie Meghan, grande assente poiché in dolce attesa – per i funerali del nonno.

I rapporti non sono idilliaci, ma per questi tristi giorni potrebbe essere stata fatta la pace.

Il rinvio del Trooping the Colour

Oltre al compleanno della Regina Elisabetta, anche il Trooping the Colour non verrà celebrata. La festa interamente dedicata alla monarca d’Inghilterra è rinviata per il secondo anno. Essa in genere viene festeggiata a giugno. Lo scorso anno ciò non accadde a causa della pandemia e anche questa volta salterà.