Truppe originariamente non predisposte per il fronte stanno affluendo nel meridione del paese: la Russia schiera i riservisti nel sud dell’Ucraina

La notizia è di queste ore e non sarebbe notizia da poco da un punto di vista tattico nel conflitto in corso: la Russia di Putin schiera i riservisti nel sud dell’Ucraina e secondo Ukrinform Mosca è stata costretta ad inviarli per respingere le controffensive di Kiev che si sono fatte particolarmente determinate.

Che significa?

Contrattacchi a sud, la Russia schiera i riservisti

Seguendo le linee guida da manuale che le truppe di Vladimir Putin hanno ricominciato a patire un “salasso” di perdite umane e che i generali hanno dovuto richiamare truppe originariamente non predisposte per i fronte. Chi lo riferisce? L’agenzia Ukrinform, che lo ha fatto citando un post pubblicato su Facebook dallo stato maggiore delle forze armate ucraine guidate ai vertici da Volodymyr Zelensky.

Bombardamenti ed incursioni respinte da Kiev

Quel resoconto sulle attuali condizioni strategiche del conflitto spiega senza mezzi termini che “le forze russe stanno difendendo le posizioni occupate”. Il tutto mentre si registrano bombardamenti in più punti, con tentativi di avanzata. I generali di Kiev sostengono di aver respinto quelle offensive: “I nostri soldati hanno immediatamente represso tutti i tentativi di assalto nemico nelle direzioni di Mala Seidemynukha-Andriivka e Davydiv Brid-Bilohirka.

Gli occupanti si sono ritirati”.