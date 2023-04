La schermidora si infortuna e l'avversaria si ferma: il fair play di Rossatti è virale

Sta facendo il giro del mondo il siparietto che si è consumato ieri ai campionati italiani Under 23: la schermidora si infortuna e l’avversaria si ferma ed il fair play di Emilia Rossatti è virale. Il gesto sportivo della ferrarese di cui avevamo già dato menzione tramite il tweet di una giornalista sta diventando un esempio vero di come dovrebbero andare le cose .

ll fair play della schermidora Rossatti è virale

E viene definito non a torto gesto di “straordinaria sportività”. Ma cosa è accaduto? Raccontiamolo meglio: nella finale per il titolo tricolore di spada femminile, la portacolori dell’Accademia Bernardi Ferrara ha fatto una scelta: Non ha voluto approfittare dell’infortunio alla caviglia dell’avversaria Gaia Traditi che era in vantaggio 12-9 rima di quella dolorosa distorsione alla caviglia destra. Emilia quindi ha rinunciato all’assalto nei 17 secondi che restavano da disputare e di fatto ha consegnato all’avversaria la medaglia d’oro. Un’altra, quella del fair play, lei ce l’ha sul petto ben visibile da 24 ore.

Non solo avversaria ma anche amica

Ed in queste ore spunta un nuovo particolare: la Traditi non era solo la sua avversaria ma è anche una sua amica. E la scena di Rossatti che invece di andare a tentare la rimonta, indietreggia, si ferma a distanza dall’avversaria e lascia scadere il tempo, lanciandole un posto ai prossimi Europei di categoria a Budapest, è da manuale.