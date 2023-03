La tv dei 100 e uno, Gerry Scotti si racconta: "Non aver preso la laurea è stato un fallimento"

L’ultima puntata de La Tv dei 100 e uno, andata in onda mercoledì 29 marzo, si è conclusa in bellezza. Tra gli ospiti d’eccezione era presente anche Gerry Scotti. L’amatissimo conduttore di casa Mediaset si è raccontato a tutto tondo, parlando anche dei rimpianti del passato, come il non aver preso la laurea: “È stato un mio fallimento”, è quanto ha rivelato.

Gerry Scotti si racconta a “La tv dei 100 e uno”: “Non prendere la laurea è stato un fallimento”

Il conduttore, oltre a confessare di aver avuto dei rimpianti per non aver preso la laurea ha anche puntato l’attenzione sul fatto che il Festival di Sanremo rimane “l’assenza importante” della sua carriera: “Penso che sia scritto nel mio destino, l’uomo che non ha mai fatto Sanremo”. Così non è stato invece per il collega Piero Chiambretti che, sul palco del teatro Ariston è salito per ben tre volte: nel 1997, nel 2001 e nel 2008.

“Presto ci sarà qualcosa di nuovo”

Non ultimo Gerry Scotti ha fatto un’anticipazione alquanto importante. Il conduttore che, in queste ultime settimane è dei conduttori di Striscia La Notizia, ha spiegato che presto potremmo vederlo in un nuovo progetto: “Presto arriverà qualcosa di nuovo”. A questo punto la domanda è una sola: di cosa si tratta? La curiosità è tantissima.