"Lacrime di gioia" per Emma Marrone: il suo album balza al primo posto in classifica

Per Emma Marrone sono arrivate “lacrime di gioia”, ma possiamo anche definirle “lacrime di emozione” perché per la cantante è arrivata una notizia bella quanto inaspettata. Il nuovo disco da lei lanciato “Souvenir” – secondo la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) – è balzato direttamente al primo posto in classifica. La cantante ha condiviso sul profilo ufficiale di Instagram un video nel quale appare davvero sorpresa per quanto le è appena successo, tanto che si sente un “È verissimo”, quasi come per farle rendere conto che il primo posto in classifica dell’album è già realtà.

Emma Marrone, il suo album “Souvenir” è primo in classifica: le lacrime sui social

Il video è stato filmato nel Souvenir Flagship Store di Piazza Duomo a Milano e la reazione della cantante è arrivata proprio davanti ad una folla di fan che ha avuto l’occasione di gioire con lei. In accompagnamento al post Emma Marrone ha scritto “Lacrime di gioia.. SOLO LACRIME DI GIOIA! grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia! Sono senza parole.. Vi amo infinitamente.. SOUVENIR se lo merita!!! Tutti lo meritiamo!”.

Le reazioni sui social

Nel frattempo, sono arrivati messaggi di sostegno da tanti colleghi di eccezione come Francesca Michielin che ha scritto: “Cuore Bello, te lo meriti” (con tanto di cuori). Giorgia ha commentato con le emoticon degli applausi, mentre Elisa ha scritto in modo affettuoso “brownina”, anche in questo caso con le emoticon dei cuori.