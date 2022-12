Lady Soumahoro: spunta un album di foto osé

La moglie di Soumahoro è finita al centro del clamore generale per alcune sue foto in déshabillé.

Dopo lo scandalo delle coop e le accuse alla suocera sembra che il deputato Aboubakar Soumahoro sia finito di nuovo al centro del clamore generale per via di alcune foto osé realizzate da sua moglie anni or sono.

Le foto osé della moglie di Soumahoro

Nelle ultime ore in rete si è generato grande clamore attorno a delle presunte foto osé realizzate da Liliane Murekatete, moglie di Aboubakar Soumahoro, nel 2012. Le foto avrebbero generato tanto clamore da spingere il fotografo che le ha realizzate, Elio Carchidi, a inserire una password affinché sia possibile vederle. Lo stesso fotografo in merito alle immagini ha dichiarato:

“Quanto ha pagato? In questo caso nulla perché si trovano accordi tra modella e fotografo e si spera di poter poi vendere a giornali e riviste queste foto.

All’epoca non andò così e rimasero invendute. Comunque la signora ritratta non le ha pagate, lei si è invece occupata dell’ambientazione del suo suo look, mentre io soltanto di scattare”, ha dichiarato, affemando anche le immagini sarebbero rimaste invendute in quanto la moglie del deputato non sarebbe stata un personaggio noto. La vicenda ovviamente ha scatenato un vero e proprio putiferio dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a causa dello scandalo delle coop e le accuse contro la suocera di Soumahoro.

Al momento la moglie di Soumahoro non ha commentato la questione e il fotografo ha fatto sapere che, finora, non gli abbia mai chiesto di togliere le foto dal suo sito personale.

“Utilizzate per annunci sexy? Lo escluderei”, ha aggiunto Elio Carchidi in merito alle immagini incriminate.