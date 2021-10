Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos: il matrimonio top secret

Lapo Elkann è convolato a nozze con la fidanzata Joana Lemos. Le nozze si sono svolte in gran segreto in Portogallo.

Nel giorno del suo 44esimo compleanno Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos: le nozze tra i due si sono svolte in gran segreto in Portogallo, paese natale della pilota di rally.

Lapo Elkann: le nozze

Lapo Elkann si è finalmente deciso a fare il grande passo: lui e Joana Lemos hanno pronunciato i fatidici “lo voglio” in Portogallo, durante una cerimonia blindata e riservata alle poche persone vicine alla coppa.

L’anno scorso lo stesso Elkann aveva confessato di sentirsi ormai pronto a costruire una famiglia e di aver trovato in Joana la sua dolce metà: “Joana è la miglior donna che posso desiderare di avere accanto, la amo come mai prima. Mi aiuta e mi sostiene sempre! Non potevo desiderare nulla di meglio nella mia vita”, aveva dichiarato. I due avevano deciso di dedicare buona parte del loro tempo ad alcuni progetti benefici e inoltre entrambi condividono l’amore per gli sport estremi e l’aria aperta.

Lapo Elkann: la vita privata

Per Elkann Quella con la pilota di rally portoghese è diventata ben presto una storia seria e oggi sembra proprio che il rampollo della famiglia Agnelli sia riuscito finalmente a trovare la serenità. Lui e Joana Lemos sono sempre stati piuttosto riservati per quanto riguarda la loro vita privata ma sono in tanti tra fan, amici e colleghi a non vedere l’ora di conoscere ulteriori dettagli riguardanti la loro vita privata.

Lapo Elkann: l’incidente

Lapo Elkann sembra aver cambiato vita in seguito al grave incidente da lui avuto nel 2019 a Tel Aviv, e dove ha quasi rischiato di perdere la vita. L’imprenditore era stato ricoverato per diversi mesi in una clinica dove aveva praticamente dovuto reimpare a camminare. Lui stesso aveva ammesso come quell’esperienza gli fosse servita per cambiare del tutto modo di vivere: “ Sono stato graziato da Dio più volte, devo ringraziarlo e mai dimenticarlo.